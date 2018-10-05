中環IFC外望——中滔環保延派息 留銀彈抗波動市

近期股市風高浪急，小股東諗住長揸股票收息，都未必可以太過「老定」。話說中滔環保（1363）原定喺下周三（10日）派中期息，點知前晚突然發出通告，話考慮到近期市況波動，為咗暫時維持集團嘅現金水平，就延至12月21日先派息，即係延後超過兩個月。至於合資格領取嘅股東，就仍然以9月27日股東名冊為準。



中滔環保之前公佈業績嗰時，就話中期息有0.96仙，相當於總數6064萬元。雖然延遲派息嘅決定都幾突兀，但喺噚日嘅大跌市中，股價就未見有太大反應，收市報0.8元，跌3.6%，成交得130萬元。



其實喺2016年11月，中滔環保畀著名沽空機構Glaucus Research狙擊，Glaucus列出中滔環保「七宗罪」，包括誇大污水處理廠使用率同埋盈利貢獻等。中滔環保發通告反駁指控，加上大股東頻頻增持，穩定市場信心，最後總算渡過難關。呢次股市大波動，中滔環保選擇延遲派息保留實力，希望最終都可以「大步檻過」啦！



港人嗌外賣 愛食雞翼同米線



香港人叫外賣，最喜歡叫乜？原來係雞、雞翼同米線！網上外賣點餐平台Uber Eats進駐香港兩年，公司香港區總經理林灝哲表示，根據平台過去一年數據，香港人摯愛是米線、雞和雞翼，黑糖相關食品迅速「上位」，銷量增長三倍；一人餐最受歡迎的食物種類則是車仔麵、炸雞及水餃；更有位用戶一年內下單364次。



林灝哲稱，除了辦公室一族使用平台點餐，Uber Eats逐漸「入屋」。Uber Eats現時服務範圍覆蓋全港七成住宅區，過去一年，火炭、荃灣、奧運及太古站的住宅區最多人使用Uber Eats。集團預期未來一至兩年做到全港覆蓋，而新投入營運的高鐵站已是覆蓋範圍。



現時平台已登記外賣員有3.5萬人，其中六成是兼職，四成是全職；「步兵」每張單可賺25至30元，電單車外賣員可多賺三成。收入最高的外賣員兩年累計賺60萬，即平均一個月賺2.5萬元。



高瞻