﻿聯想遭洗倉 勁插15% 加息陰霾 恒指全周瀉1215點

美國經濟數據強勁，聯儲局主席鮑威爾亦發言看好經濟前景，市場憂慮通脹幅度及加息步伐較預期快，刺激美國國債孳息率抽升，10年期債息創七年新高，震散全球股票市場，港股弱勢持續，恒指收跌51點，第四季首周表現不濟，全周（四個交易日）累瀉1215點，是八個月以來最大單周跌幅。



港股隨外圍低開，恒指曾急挫250點，低見26373點，但內地假期即將結束，A股市場將於下周一恢復交易，為港股提供心理支持，重現買盤支持，指數跌幅稍為收窄，恒指收報26572點，跌51點；國指跌17點，收報10530點，大市成交768億元。



據外媒報道，解放軍把只有白米般細小的惡意晶片，置入國產伺服器底板，之後供應予美國伺服器底板龍頭美超微電腦（Super Micro Computer），全球最少30間企業受影響，包括蘋果和亞馬遜。不過，蘋果與亞馬遜皆否認中招。



聯想（992）遭洗倉，最低跌至4.6元，跌幅達22.82%，其後，聯想澄清Super Micro非集團供應商，股價跌幅收窄，但仍挫15.1%，收報5.06元，成交額20.4億元。其他科技股亦捱沽，中興（763）急跌10.99%，收報12.64元；晶片股中芯國際（981）挫4%，收報7.93元。



債息高企 公用股回吐



美國長債息率站於三厘樓上，向來用作收息的公用股普遍下跌。中電（002）走低1.58%，收報87.1元；煤氣（003）中止六連跌，收報14.92元，無升跌。



康證有限公司董事黃敏碩認為，大市氣氛仍然低迷，美國國債孳息創新高，或令不少資金從股票市場轉投至債券市場，以至港股持續向下。



黃敏碩也指出，未來恒指向下壓力較大，甚至或再下試9月12日低位26219點，而反彈幅度及力度一次低過一次，相信港股將維持反覆向下。