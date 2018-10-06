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﻿花樣年九月銷售增26%

2018-10-06 列印
　　花樣年控股（1777）公佈，九月銷售約20.18億元（人民幣，下同），按年增長26.05%；相應已售建築面積約20.85萬平方米，按年增長29.86%；平均售價為每平方米9680元，按年跌2.94%。首九個月累積銷售額約177.14億元，按年增長一倍；相應已售建築面積為165.92萬平方米，按年增長68.49%；平均售價每平方米約10676元，按年增長18.93%。

　　另外，陽光100中國（2608）公佈，九月合同銷售額5.91億元，按年增長3.68%；對應合同銷售面積4.39萬平方米，按年升16.13%。首九個月合同銷售額則為68.57億元，按年增長5.04%；對應合同銷售面積53.12萬平方米，下跌4.42%。

景瑞九月銷售20億人幣

　　另一方面，景瑞控股（1862）公佈，九月合約簽約銷售額20.11億元，按年增23.3%；合同銷售均價每平方米2.11萬元。首九個月累計合約簽約銷售額152.24億元，按年增45.81%；合同銷售均價每平方米2.39萬元。
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