﻿本月十五日起降準1% 人行放水7500億救市

中美貿易戰火持續升溫，「十一」長假期外圍股市急挫，內地多個經濟指標令人擔憂，經濟形勢複雜多變。為穩定市場預期、支持實體經濟，人民銀行周日宣佈，由本月十五日起，將金融機構存款準備金率大幅下調一個百分點，預期將釋放增量資金七千五百億元（人民幣，下同）。



分析認為，人行貨幣政策寬鬆度加碼，目前通脹穩定，人民幣匯率預期管理有較好效果，為降準提供政策空間，預計降準仍會持續，下一次降準時機有可能在明年年初、春節之前。



人民幣不會形成貶值壓力



人行宣佈，為進一步支持實體經濟發展，改善商業銀行和金融市場的流動性結構，降低融資成本，引導金融機構繼續加大對小微企業、民營企業及創新型企業支持力度，決定下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率一個百分點。



降準所釋放的部份資金用於償還本月十五日到期的四千五百億元中期借貸便利（MLF），相關MLF當日不再續做。除去此部份，降準額外再釋放增量資金七千五百億元。



人行表示，降準仍屬於定向調控，銀行體系流動性總量基本穩定，銀根是穩健中性的，貨幣政策取向沒有改變。降準釋放的部份資金用於償還MLF，屬於兩種流動性調節工具的替代，而餘下資金則與本月中下旬的稅期形成對沖。



人行特別提到，降準「不會形成貶值壓力」，將繼續實施穩健中性的貨幣政策，不搞大水漫灌，注重定向調控，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸和社會融資規模合理增長。



平安證券首席經濟學家張明稱，美聯儲持續加息，中國貨幣政策的放鬆將會繼續壓縮中美利差，使得人民幣兌美元匯率面臨貶值壓力。央行的最新表態，一方面說明人行認為內地目標要優先於對外目標，也說明人行有意願與能力將人民幣兌美元匯率維持在特定水平上。



市場料年底前破七概率極小



他認為，逆周期因子的重新引入加強人行影響中間價的能力、資本外流的各種管制措施仍在繼續加強，人行還保留著外匯儲備干預與離岸市場干預的能力，故此認為今年底人民幣兌美元匯率破七的概率極小。