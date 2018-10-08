電動車廠疑踢走恒大賈躍亭被指忘恩負義

中國恒大（3333）主席許家印今年6月底出手打救賈躍亭，透過旗下恒大健康（708）入股賈躍亭的電動車公司Faraday Future（FF，法拉第未來），並成為大股東，惟雙方最近出現糾紛，賈躍亭更向香港國際仲裁中心提出訴訟，疑有意將「白武士」恒大踢出局。恒大指賈躍亭向拯救他的「白武士」做法是忘恩負義。



今年6月25日，恒大健康公佈以67.47億元收購時穎，時穎在2017年年底與FF原股東，即賈躍亭控制的FF Top Holding Ltd.訂立合併協議，成立新公司Smart King，Smart King全資擁有Faraday Future。根據協議，時穎三年內投資20億美元，持有Smart King 45%股權，FF原股東持有33%股權，其餘22%留作根據股權激勵計劃配發股權予員工。時穎要在2018年內對Smart King投資8億美元，並於2019年及2020年分別投資6億美元。



仗「非同權」反咬恒大



恒大健康昨日發公告及新聞稿講及事件，在新聞稿中稱，時穎提前在今年5月25日支付了今年承諾投資的8億美元，至7月原股東稱該筆資金基本上已用完，並要求時穎提前投資7億美元。時穎為了最大限度支持Smart King的發展，與Smart King及原股東簽訂補充協議，同意在滿足支付條件的前提下，提前支付7億美元。



不過，以賈躍亭一方卻「反咬」恒大，利用在Smart King多數董事席位的權利操控Smart King，在未達到合約付款條件下，就要求時穎付款，恒大未有「放水」，原股東則以此為藉口，於本月3日向香港國際仲裁中心提出仲裁，要求剝奪時穎作為股東享有的有關融資的同意權，以及解除所有協議，剝奪時穎在相關協議下的權利。



賈躍亭一方能夠「反咬」恒大，是源於「同股不同權」。持有Smart King45%股權、作為大股東的時穎，每股只有1票投票權，FF原股東持有33%股權，但每股就有10票投票權，即恒大健康有12%的投票權，賈躍亭一方有88%。



