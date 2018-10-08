轉數快掀銀行搶客 獨綁收款帳戶違規

「轉數快」自9月17日面世並供市民登記銀行戶口為收款帳戶後，多間銀行為求客戶綁定該行為預設收款帳戶銀行，奇招盡出，包括派錢、抽獎等。其中工銀亞洲使出更絕一招，就是凡登記該行作收款戶口者都「無得揀」，強制只許登記為預設收款帳戶。金管局已表明轉數快參與機構應給予客戶選擇權，並會作出跟進。



市民在登記使用轉數快時，每個手機號碼或電郵帳戶，都可以綁定多過一間銀行為收款帳戶，但須選定一個為預設收款帳戶。當用戶設定了預設收款帳戶，經轉數快所收取的款項，若對方轉帳時沒有指明特定的收款戶口，款項都會自動轉帳至預設收款戶口。用戶可隨時更改預設收款帳戶的設定，改以其他銀行戶口為預設收款帳戶。



各間銀行在用戶登記轉數快時，都有設定該行為預設收款帳戶的選項，但用戶可以自行選擇是否綁定。然而，有部份銀行強制用戶把該行帳戶設為預設收款帳戶，其中本報記者實測在工銀亞洲登記轉數快時，發現有關情況，否則無法完成登記程式。



在登記過程中，由於記者本身已綁定了另一間銀行為預設收款帳戶，在工銀亞洲的手機銀行頁面即彈出「流動電話/電郵地址已有綁定帳戶，繼續進行交易將重新綁定我行為預設收款銀行」。記者只可選擇執行或取消，即如要用該行收款，就必須以該行為預設收款銀行。



迄今獲一宗投訴



當選擇執行後，原先綁定的預設帳戶即被解除，及後記者重新在原先的預設收款銀行重設為預設帳戶，工銀亞洲才轉為非預設收款銀行。工銀亞洲接受本報查詢時表示，該行將盡快探討及實施有關的改善服務方案，以提升客戶使用該行轉數快的服務體驗。



就有個別銀行強制客戶必須將其登記為預設收款戶口銀行，金管局回覆查詢時指，有轉數快參與者指定其客戶選擇他們的帳戶為預設收款帳戶，該局已向銀行及電子錢包表明他們應該讓客戶選擇是否設定為指定戶口，以及作出相關跟進。



