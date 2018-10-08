市場簡訊

—萬科企業（2202）表示，在9月28日，主要股東鉅盛華將持有的萬科1622萬股無限售流通A股質押予五礦證券。鉅盛華直接持有該公司9.26億股A股，佔8.39%股權。至於累計質押股數為9.02億股，相當於8.17%股權。







—耀才證券（1428）行政總裁許繹彬表示，留意到第二季起本港新股集資市場開始萎縮，主要因港股不斷尋底。他認為，去年投資者能透過新股獲利乃受惠於息口較低，惟今年息口太高令投資者抽孖展更謹慎，加上認購新股後須扣起資金，期間環球經濟及中美貿易戰或出現更多不明朗因素，皆令投資者對認購新股的踴躍程度減弱。







—融創中國（1918）公佈，9月份實現新增預訂銷售金額547.3億元（人民幣、下同），按年增長24%；合同銷售金額533.5億元，增長24%。合同銷售面積約353.2萬平方米，合同銷售均價每平方米約1.51萬元。以1月至9月合計，實現合約銷售金額3219.8億元，按年增長55%。



—滙豐宣佈，因應香港按證保險有限公司公佈「中小企融資擔保計劃」的額外支援措施，該行亦增加對「中小企融資擔保計劃」申請人的擔保費資助。滙豐於今年8月推出，每年資助金額為該年擔保費50%的優惠，將加碼至申請人首年最高可獲百分百擔保費資助、第二年的擔保費資助高達50%，優惠期由今年11月至明年6月30日。據悉，滙豐在今年8月推出優惠後，申請「中小企融資擔保計劃」宗數按月有雙位數增長。







—亞洲虛擬貨幣交易平台*Bitfinex，據報以Global Trading Solutions開立了私人帳戶，使用北美滙豐的銀行服務。該平台目前已暫停了的歐羅、日圓、英鎊等貨幣交易，預期可以在未來一個月恢復正常。







—蘇黎世保險財產及特別險種業務主管侯伯謙提醒，譬如上月十號颱風山竹襲港，若屋內家俬、電器不幸被雨水浸壞，屬於家居保的保障範圍，業主若只買了火險便需要自己承擔財物損失。侯伯謙解釋，火險的保障範圍只覆蓋樓宇結構，即門窗、地板及牆壁天花的損毀；其他如屋內的裝修、以及家俬電器等財物，一律都不在火險的保障範圍。業主需要另購家居保，家居財物才受保。上月十號颱風山竹襲港，侯伯謙指，蘇黎世在風災後兩星期，共接到過百宗的理賠申請。







—澳門旅遊局公佈，十一黃金周首6日訪澳旅客總數逾81萬人次，其中八成三為內地旅客。有業內人士指，去年年底至今有不少新酒店落成，令澳門對旅客的容納能力上升，訪澳遊客增加帶動賭場人流。根據澳門當局公佈的數字，於一連七日的黃金周，入境高峰期為第三日，10月3日的入境人次達到近14.8萬，按年增13.3%，其中內地旅客佔約 86%，即12.78萬人次，增18.8%。另外，10月4 日的入境人次按年飆升，總入境人次按年增逾五成至13.81萬，其中內地旅客11.66萬人次，增幅達七成。



