﻿杜指早段急跌 收市反升39點 騰訊ADR重越300關

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26486點，升39點；納斯達克指數收報7735點，跌52點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見68.18港元，較香港收市價升0.13港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見301.29港元，較香港收市價升2.29港元。
騰訊從高位累跌37%
港股方面，連續20個交易日回購的股王騰訊（700）失守300元關，以全日低位收市，收跌1.97%，報299元，為去年七月以來首次。從475.72元的高位計，累積跌幅逾37%，市值蒸發逾1.68萬億元。至美股時段，騰訊跌勢仍未喘定，截至凌晨零時，騰訊ADR報297.19元，較香港收市價再跌1.81港元。
縱使公司昨日再斥資3862.7萬元，在市場回購12.8萬股，最高價305.8元，最低價299元，但仍未能阻止股價跌勢。截至昨日，騰訊20個交易日共斥資7.29億元，在市場回購229.3萬股。
中美貿易對壘未有降溫跡象，為穩定市場預期和支持實體經濟，中央降準放水，但未能支撐A股復市造好，內地股市於十月首個交易日急挫，上證指數收報2716點，挫104點或3.72%，是近四個月來最大單日跌幅；深成指數收報8060點，瀉340點或4.05%。
恒指高開145點，已是全日高位，其後受A股拖累掉頭向下，午後跌幅擴大，低見26187點，創今年新低，收報26202點，跌370點；國企指數亦跌137點，收報10393點，成交金額965億元。
A股復市 港股插370點
藍籌股普遍向下，僅七隻成份股錄得升幅，平保（2318）跌2.29%，收報74.75元；建行（939）跌1.72%，收報6.27元。
京華山一研究部主管彭偉新表示，鑑於中國日前發佈的經濟數據比預期參差，反映內地經濟下行風險增加，市場看淡中國經濟增速，齊齊推低中港兩地股市，他預期恒指將反覆向下尋底。