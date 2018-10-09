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﻿歐盟反對意國財政預算

2018-10-09 列印
　　意大利政府上周宣佈2019年至2021年的財政預算案，赤字佔國內生產總值上限為2.4%，違反歐盟限制；歐盟擬反對意大利赤字預算案，意大利副總理兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）則強調該國無意退出歐羅區。

　　另外，繼上周法國內政部長科隆辭職後，據報法國總理菲利普有可能在公佈新政府名單後宣佈辭職。

　　數據方面，德國八月工業產出按月跌0.3%，遜於市場預期升0.3%；按年則回落0.1%，符合預期。

　　法國央行上調對第三季經濟增長預測0.1個百分點至0.5%，指九月當地工業生產及服務業增長強勁，當地製造業商業景氣指數升至105點，按月升2點，服務業景氣升1點至103點。
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