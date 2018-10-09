人幣一周拆息逾七厘 CNH險守6.93關

人民銀行放寬銀根，降低銀行存款準備金率，昨內地十一長假完結後首日復市，人民幣急跌，在岸價（CNY）及離岸價（CNH）雙雙一度下挫超過400點子，並分別跌穿6.92及6.93關口，在岸價日盤最後收報6.9135兌1美元，跌321點子，創逾一年半新低。



市場人士指，在炒盤夾雜下，離岸人民幣遠期合約溢價抽升，加上擬有中資行作打手夾息，CNH拆息進一步上揚，1周拆息高企逾7厘。



人民幣中間價昨報6.8957兌1美元，下跌165點子，惟跌幅較市場預期小。人民幣離岸價於下午3時後跌勢明顯加劇，最低見6.9369，大跌419點子，截至晚上約8時半報6.9319，下跌369點子。人民幣在岸價日盤則一度急瀉446點子，低見6.9260。



離岸價昨曾跌419點子



對於人民幣急挫，華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，一來因為人行降準幅度超預期，或會推低內地利率，收窄中美之間的息差；二來則因美匯強勁。至於昨早段人民幣跌幅不顯著，主要由於中間價較預期強，對人民幣帶來一點支撐，但下午倫敦入市後，人民幣沽盤湧現，加劇了人民幣的跌勢。她續指，昨一年期人民幣遠期合約溢價從逾900點子重上逾1140點子，反映市場正透過遠期市場沽空人民幣。



星展香港財資市場部董事總經理王良享亦指，6個月遠期人民幣溢價反映市場預期屆時人民幣離岸價將穿7算，顯示市場在遠期市場沽空人民幣，相信離岸市場的人民幣炒盤已有所增多。近日遠期市場表現亦帶動CNH拆息上升，惟料若美國短期沒再向中國出招，炒盤自然會平盤離場。



他又指，人行降準而不減息，反映中國政府不想人民幣貶值過快，以免影響內地的商業及消費情緒，而昨日人民幣中間價只較長假期前開低0.24%，明顯小於過去1周美匯走高0.62%的幅度，顯示中國沒太大基礎讓人民幣快速貶值，因此認為人民幣下跌更多是因為A股下跌，觸發人民幣沽壓持續所致，但相信今年內人民幣難穿7算，否則將會觸發資金外流，並抵銷人行降準放水谷經濟的效力。



