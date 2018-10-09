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內房樓盤減價促銷惹爭議

2018-10-09 列印
　　內地樓市轉冷，多個內房企業都推促銷優惠谷銷售。萬科（2002）、恒大（3333）及碧桂園（2007）等多家內房龍頭企業亦減價促銷。早前有內媒報道，碧桂園在華東區域的多個樓盤實施減價促銷，惹來小業主不滿，碧桂園回應稱，該集團在個別銷售狀況不太好的三四線城市，確實對個別樓盤推出了促銷措施，惟打折幅度及力度是經過精心考慮，並非全面或大面積降價。

　　碧桂園於其中上海及江西信州的兩樓盤，每平方米平均價削減數千元，引發業主舉牌維權；無獨有偶，恒大亦於近期，針對旗下280個城市的646個樓盤推出了特惠活動，而萬科位於福建廈門及海南三亞的樓盤亦有不同程度的減價促銷活動。

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