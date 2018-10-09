碧桂園於其中上海及江西信州的兩樓盤，每平方米平均價削減數千元，引發業主舉牌維權；無獨有偶，恒大亦於近期，針對旗下280個城市的646個樓盤推出了特惠活動，而萬科位於福建廈門及海南三亞的樓盤亦有不同程度的減價促銷活動。
內房樓盤減價促銷惹爭議
碧桂園於其中上海及江西信州的兩樓盤，每平方米平均價削減數千元，引發業主舉牌維權；無獨有偶，恒大亦於近期，針對旗下280個城市的646個樓盤推出了特惠活動，而萬科位於福建廈門及海南三亞的樓盤亦有不同程度的減價促銷活動。
三小豬銅鑼灣「自由行」 大野豬西貢撞傷人
秋風起，野豬闖入市區及鄉村覓食進補好過冬，甚至衝擊人類。三隻小野豬昨天在銅鑼灣道「自由行」，途人紛紛迴避；西貢西沙路的輋下村野豬為患，一名男子拿著膠袋經過垃圾站遇上野豬一家四口，野豬以為袋內有美食，發...
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中方要求美停止錯誤言行 美卿赴京會晤王毅
美國國務卿蓬佩奧昨到訪北京，展開亞洲四國之行最後一站。他與國務委員兼外交部長王毅在釣魚台國賓館會晤。中方表達了不滿美方不斷升級對華貿易的摩擦，同時又在對台等問題採取一系列損害中方權益的行為，無端指責中...
2018-10-09
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兩美學者同獲經濟諾獎 研氣候變化對經濟影響
諾貝爾經濟學獎得主昨日揭曉 ，由美國學者諾德豪斯 (William Nordhaus) 和羅莫 (Paul Romer) 獲得殊榮。他們的研究分別涉及將氣候變化和技術創新，納入宏觀經濟的長期分析。諾貝爾評審委員會表示，他們最大的貢獻是設計出能夠解決最基本、也最迫切的問題，那就是全球經濟的長期永續成長及世界的福祉。 現年七十七歲的諾德浩斯畢業於耶魯大學，取得學士和碩士學位，並自一九六七年開始同樣任教於耶魯大學，他在一九七三年被聘為終身教授。 他因致力研究氣候變遷所導致的損害，並將氣候變遷整合進長期的宏觀經濟分析內而獲得肯定，他是全球研究氣候變化經濟學的頂尖分析師之一，極力主張...
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議價空間收窄 跑馬地豪宅叫價硬成交弱
跑馬地豪宅交投氣氛轉弱，買家觀望樓價有所調整，積極還價，但業主叫價態度強硬，可議價空間有限。指標豪宅屋苑禮頓山，最新有4房大戶減價「1球」，連車位造價6700萬沽出，屬市價。 中原地產資深分區...
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杜指早段急跌 收市反升39點 騰訊ADR重越300關
美國債息高企，加上投資者關注意大利與歐盟因預算產生的矛盾，以及中美外長會面針鋒相對，市場憂慮貿易戰難以緩和，投資者態度審慎，美股早段偏軟。杜指早段曾跌224點，報26223點；納指則曾跌125點，見7...
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傳投維拉輔助亨利 泰利掛靴當教頭
前英格蘭及車路士隊長泰利周日正式宣佈退役，據報他立即退而休則教，將會成為英冠阿士東維拉助教，與球員時代宿敵、前阿仙奴射手亨利攜手領軍。今屆英冠領隊陣容可算星光熠熠，泰利的前隊友林柏特目前執教打比郡，阿根廷名帥比爾沙則教列斯聯，現在再加上泰利和亨利的星級組合，令英冠更加矚目。 三十七歲的泰利球員生涯共替車路士贏得五次英超及一次歐聯錦標，國際賽生涯七十八次代表英格蘭上陣，當中三十四次充當隊長。上季約滿維拉後他有機會轉投俄羅斯勁旅莫斯科斯巴達，但因家庭理由拒絕並決定掛靴，他周日在社交網絡宣佈此決定：「經過長達二十三年的職業球員生涯，我認為現在是時候退役。十四歲時我作出明智...
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上海新Mall力 大英博物館 互動體驗
近年上海群「Mall」湧現，原來當地正掀起一股商場熱。別以為商場設計千遍一律，實情各有獨特賣點，吸引本地人以至外來遊客朝聖。就像最新開幕的LCM置匯旭輝廣場（下稱LCM），便有大英博物館加持，商場舉辦...
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逃稅案累無錫稅官遭處分 范冰冰貼文冧粉絲：想你們！
內地女星范冰冰涉「陰陽合同」逃稅風波，遭有關當局追繳罰款8.8億人民幣（約10億港元）；她繼日前透過社交平台向大眾道歉後，前晚深夜再度更新社交網，於「超話（超級話題）」留言：「感受到你們的心心念念！想...
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社論——溝通無阻理想仍待落實
諾貝爾物理學獎得主、「光纖之父」高錕昨天舉殯，靈堂掛上一對輓聯「光焰見文章曾紡冰絲維萬國 纖流成海瀆更興膏雨潤羣生。」彰顯他一生的輝煌成就。高錕的一生，敢於創新，不屈不撓，推動人類進步，只求造福人們，視富貴如浮雲，他已成永垂的典範。 高錕從一粒平凡的砂，看到溝通無阻隔之道，醉心研究光纖，其遠大的夢想，起初不為人重視。他一心取代沿用多年的銅導體，不單止是技術上的挑戰，還要改變人們頑固的慣性。 但高錕沒有放棄，堅持信念，終於找到生產商，為他打造心中傳輸訊號耗損最少的光纖，一條幼玻璃管改變了人類的溝通，揭開了互聯網世界的序幕，全球人類溝通暢通無阻，資訊自由流動，出現資訊爆炸...
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馬場浮世繪——杏目力圖圓雌馬三冠
香港馬會定於十月月十四日（星期日）從日本京都競馬場轉播秋華賞賽馬日其中六場賽事來港，並設立彩池接受投注。 秋華賞（2000米一級賽，只供三歲雌馬參加）於1996年首辦，以取代女皇伊利沙伯二世紀念盃，成為日本雌馬三冠大賽的尾關賽事。今年迅速冒起的新星「杏目」，上兩仗連勝一級賽櫻花賞（日本一千堅尼大賽）和優駿牝馬（日本橡樹大賽），今仗有望繼2012年的「貴婦人」之後成為首匹取得雌馬三冠大賽大滿貫的賽駒。 秋華賞的最後宣布出賽馬匹名單及排位，將於十月十二日星期五公布，而其餘五場賽事的詳情，則於十月十三日星期六在馬會網站公布。 馬場浮世繪
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