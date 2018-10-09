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內地服務業PMI遜均值

2018-10-09 列印
　　內地服務業活動擴張步伐回升，財新及Markit聯合公報，中國9月服務業採購經理指數（PMI）由8月51.5回升至53.1，高於市場預期，為得3個月來高位，但仍低於歷史均值。這意味着中國經濟下行壓力加大。

　　其中，服務業就業指數跌至50以下，是26個月以來首次處於收縮水平；收費價格指數亦是13個月以來首次跌穿50，投入價格指數則升至1月以來最高，抑制企業的盈利空間。智庫莫尼塔研究董事長兼首席經濟學家鍾正生表示，財新服務業PMI的新業務指數較前月回升，顯示需求有所改善；但收費價格指數13個月來首次降至50下方，投入價格指數則升至今年1月以來最高，這擠壓企業的盈利空間，導致經營預期指數環比微降。

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