FF投資爭議陷「羅生門」 恒大堅持融資須經同意

恒大健康（708）與賈躍亭就電動車公司Faraday Future（FF，法拉第未來）的投資現爭拗，更出現「羅生門」。恒大健康昨日復牌，股價一度挫近37%，低見6.66元，期後跌幅收窄，收市報8.78元，跌16.38%。FF昨日高調發聲明「反擊」，指恒大未有履行責任提早注資，更阻撓FF向外界融資，而本報向接近恒大的人士了解，恒大認為自己是大股東，FF要融資必須經恒大同意，並不存在阻撓FF融資。



恒大入股FF一事，恒大旗下公司時穎承諾由2018年起三年內，向全資持有FF的Smart King投資20億（美元‧下同），首筆8億美元於今年年中已支付，2019年及2020年分別投資6億元。



雙方聲明說法不一



恒大周日發公告稱，於今年7月賈躍亭指8億元已用完，故時穎、Smart King及賈躍亭一方簽訂補充協議，若支付條件達成，時穎會提前向Smart King注資7億元。惟賈躍亭一方未達到相關條件就要求時穎「磅水」，更向香港國際仲裁中心提出仲裁，要求剝奪時穎的權利。



然而FF昨日提出反駁，稱FF及賈躍亭已經盡了各自的責任，滿足了補充協議內的條件，但恒大未有守承諾額外注資，並指恒大扣起資金是為了取得FF中國及FF所有IP的控制及擁有權；並斥恒大阻止FF由其他渠道取得融資。



FF又提到，除了最初的8億元，恒大同意今年內提早注資5億元，FF及賈躍亭並無「操控（manipulated）」恒大股東以促成此協議，恒大亦「完全理解」是為了產品FF91能夠在2019年量產及交付，明白為何需要資金及何時需要。



賈躍亭一方於本月3日向香港國際仲裁中心提出仲裁，要求剝奪時穎作為股東享有的有關融資的同意權，以及解除所有協議，剝奪時穎在相關協議下的權利。FF強調，提出與恒大解除所有協議的唯一原因，是由於恒大未能兌現承諾，並拒絕支付早已同意支付的資金。



