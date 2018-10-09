FF投資爭議陷「羅生門」 恒大堅持融資須經同意

恒大入股FF一事，恒大旗下公司時穎承諾由2018年起三年內，向全資持有FF的Smart King投資20億（美元‧下同），首筆8億美元於今年年中已支付，2019年及2020年分別投資6億元。
雙方聲明說法不一
恒大周日發公告稱，於今年7月賈躍亭指8億元已用完，故時穎、Smart King及賈躍亭一方簽訂補充協議，若支付條件達成，時穎會提前向Smart King注資7億元。惟賈躍亭一方未達到相關條件就要求時穎「磅水」，更向香港國際仲裁中心提出仲裁，要求剝奪時穎的權利。
然而FF昨日提出反駁，稱FF及賈躍亭已經盡了各自的責任，滿足了補充協議內的條件，但恒大未有守承諾額外注資，並指恒大扣起資金是為了取得FF中國及FF所有IP的控制及擁有權；並斥恒大阻止FF由其他渠道取得融資。
FF又提到，除了最初的8億元，恒大同意今年內提早注資5億元，FF及賈躍亭並無「操控（manipulated）」恒大股東以促成此協議，恒大亦「完全理解」是為了產品FF91能夠在2019年量產及交付，明白為何需要資金及何時需要。
賈躍亭一方於本月3日向香港國際仲裁中心提出仲裁，要求剝奪時穎作為股東享有的有關融資的同意權，以及解除所有協議，剝奪時穎在相關協議下的權利。FF強調，提出與恒大解除所有協議的唯一原因，是由於恒大未能兌現承諾，並拒絕支付早已同意支付的資金。