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安邦擬售荷保險商Vivat

2018-10-09 列印
　　荷蘭大型保險商Vivat表示，其母公司安邦保險集團正就Vivat的持股進行策略檢討，可能考慮出售。據外電早前報道，安邦保險集團已經聘請摩根大通安排出售Vivat事宜，該業務估值約達15億歐羅（約134.9億港元）。安邦於2015年1月以1.5億歐羅，收購Vivat，連同安邦另向Vivat注資等，交易價值至少14億歐羅（約126億港元）。

　　早在前董事長吳小暉執掌安邦保險集團的數年之間，安邦異軍突起，在國際市場不斷擴張金融版圖，其資產也呈現幾可級的增長。其中，以創紀錄的高價收購紐約華爾道夫酒店大樓，就是安邦首次海外投資。

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