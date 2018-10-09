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特步上季銷售中雙位數增長

2018-10-09 列印
　　特步國際（1368）昨公佈2018年第三季度的銷售表現，按零售價值計算，平均同店銷售表現較2017年同期相比錄得中雙位數增長。該公司於期內，零售折扣保持於7.5至8折的水平，零售存貨亦保持於約4個月。同店銷售反映經營長於一年的特步品牌實體店舖的銷售表現。

　　特步銷售報告出爐後，富瑞將特步國際目標價由4.2元上調至4.5元，維持「中性」評級。該行認為，其同店銷售增長於8月底至9月初放緩，在9月第二周已回升，其後因國慶十一黃金周的推廣活動帶動亦維持上升。雖然特步第三季營運數據表現理想，惟未有帶動其股價向好，昨日收市報4.23元、跌1.63%。

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