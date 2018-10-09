﻿中環IFC外望——「掘礦」搵食艱難 電費成本奇高

舊年比特幣價格飆升，一度逼近每枚兩萬美元（約15.7萬港元），世界各地都有人用電腦「掘礦」，即係製造新嘅比特幣。除咗要投資昂貴嘅電腦設備，掘礦都要耗用大量電力，電費成本唔低。內地有人就偷鐵路系統電力嚟掘礦，結果就要「坐花廳」。事件都反映咗計埋電費成本，要靠掘礦搵食都幾艱難。



內地傳媒報道，舊年11月至12月期間，山西有一個叫徐興華嘅男子，喺鐵路系統附近電線桿偷電，供電俾佢嗰50部比特幣掘礦機同三部用嚟降溫嘅電風扇。徐興華嘅掘礦工作係24小時運作，有5部機仲因為負荷過重壞埋，用咗半年終於掘咗3.2個比特幣。徐興華最後因偷電判監三年半，罰款10萬蚊人民幣，要同當局償還電費，所有掘礦設備充公。



O依家比特幣每枚價值6600美元（約5.2萬港元）左右，3.2個大約總值16.5萬港元。不過，內地法院判決書就話，徐興華偷咗總值10.4萬元人民幣嘅電費，相當於12萬港紙。換言之，如果唔係偷電而係畀錢買電，加埋買電腦嘅開支，掘礦似乎無利可圖，難怪比特幣熱潮都逐漸褪色嘞。



渣打更新ATM 擬引無卡提款



渣打香港陸續更新全港約200部自動櫃員機（ATM）系統，除了提升提款速度，並計劃引入無卡提款。該行客戶只需登入手機銀行，預先設定提款金額，再到ATM掃描二維碼（QR Code）便可提款。渣打香港個人金融業務主管江碧彤稱，預期無卡提款最快或於今年底推出。



渣打研究引入的二維碼提款服務名為「QR Cash」，客戶可預先在手機上設定提款金額及幣種，可以選擇即時或60分鐘內，到渣打的自動櫃員機進行提款。客戶在自動櫃員機前，只需利用手機掃描自動櫃員機所顯示的二維碼，即可完成提款過程，之後亦會收到SMS短訊通知。



另外，針對舊款自動櫃員機提款過程需時耐的問題，江碧彤表示，該行已經更新全港約200部自動櫃員機系統，系統更新後，一般提款過程可於40秒以內完成，較過往需時60至70秒為短。



高瞻