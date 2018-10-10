在岸人民幣見21月低 美擬列華為匯率操縱國

中美貿易戰打開人民幣貶值缺口，人民幣在岸價（CNY）昨日再跌至近21個月低位，兌美元跌穿6.92水平。在過去半年，人民幣匯價貶值幅度累計達9%。美國財政部再瞄準人民幣，指密切關注人民幣近期貶值，於下星期發表的報告中，將考慮是否把中國列為匯率操縱國。



外電報道，美國財政部部長姆欽正受到白宮壓力，要求於下星期發表的半年度匯率報告中，正式將中國列為匯率操縱國。美國財政部一名高級官員，早前在電話會議上表示，將密切關注人民幣貨幣走勢，會於下星期報告中提出對人民幣貶值憂慮，但該名官員拒絕透露報告詳情。



美匯率報告下周揭盅



中國外交部發言人陸慷反駁操控匯率說法，指在人民幣匯率問題上，中方立場和態度明確；重申中方無意通過貨幣競爭性貶值刺激出口，也不會把人民幣匯率作為一個工具，應對貿易或其他經濟領域爭端，批評美方有關說法毫無根據及不負責任。



星展香港高級經濟師周洪禮表示，近月人民幣貶值幅度較大，是正常市場反應，並非中國刻意主導人民幣貶值，認為中國並不符合列為匯率操縱國條件。不過，由於美國總統特朗普明顯針對中國，他不排除美國有機會將中國列為匯率操縱國。



一旦中國遭列為匯率操縱國，市場憂慮美國或藉此向中國徵收更高稅率的關稅，以及實施更嚴厲的貿易制裁，恐進一步打擊中國經濟。



另外，由國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》發表評論文章，指「外資撤離論」言過其實，實屬危言聳聽，指出今年前八個月，中國設立外商投資企業41331間，按年增長102.7%；實際使用外資金額865億美元，按年增長6.1%。



官媒反駁「外資撤離論」



離岸人民幣（CNH）拆息昨日全線上揚，隔夜拆息昨日急升至5厘，按日升逾3.25厘；其餘1星期至1個月拆息都升上7厘以上水平。離岸市場資金扯緊，昨日曾帶動在岸人民幣回升至6.9水平，但午後再轉弱，下午四時半收市跌穿6.92水平，報6.9235，創近21個月新低，較上日跌100點子。至於離岸人民幣於凌晨零時，則報6.9223，跌15點子。



