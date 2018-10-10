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杜指偏軟跌56點

2018-10-10 列印
　　美國有意將中國列為匯率操縱國，貿易戰有加劇趨勢，加上美國10年期國債息率升至七年高位，反映加息壓力持續，杜指早段曾跌162點，見26324點。納指早段曾升64點，報7799點。標普500指數則窄幅上落，早段曾微升10點，報2894點。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26430，跌56點；納斯達克指數收報7754點，升2點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見68.23港元，較香港收市價升0.58港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見290.15港元，較香港收市價跌3.65港元。

　　市場繼續關注貿易政策最新發展，以及國外政治不確定性，尤其是意大利預算問題。

  FxPro分析師在研報中表示，美股面臨壓力愈來愈大。

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