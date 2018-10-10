怡東酒店擬明年重建 變身商廈料賺29億美元

新加坡上市公司文華東方國際昨日公佈，計劃斥6.5億美元（約50.7億港元），重建銅鑼灣怡東酒店為一棟總建築面積約6.35萬平方米的綜合商業樓宇，怡東將於明年3月底結業，預計重建計劃帶來約29億美元會計收益。



文華東方國際表示，重建酒店反映香港商用物業的高估值及商業樓宇預計有較高回報率，未來也可為集團帶來更多、更穩定的現金流。怡東酒店重建計劃，並未有刺激股價，文華東方國際昨日收報1.93美元，跌2.53%。



文華東方國際預期重建計劃需時6年完成，耗資約6.5億美元。重建所需的融資將包括外債和現金儲備，相關決定將適時決定，預計大部份費用將在2023年才衍生。香港怡東酒店地段沒有抵押貸款。並預計2019年將承付1500萬美元（1.17億港元）與重建有關的費用，以現金儲備支付。截至今年6月底，該集團的淨負債額為3.25億美元，負債比率為6%。



該集團預期，該酒店關閉後，將需要確認相關資產於資產負債表中重新分類為商用投資物業所帶來的一次性會計估值收益。估計扣除關閉成本將帶來約29億美元的會計收益。文華東方國際也表示，由於怡東酒店關閉重建，期間的收入將會減少，但位於倫敦及馬德里的酒店很快將改造完成，重新開業。又稱，當重建項目完成後，新樓宇預計將產生更多、更穩定的現金流，與酒店改造相比，會產生較少的資本開支；重建也不會對現時的派息水平帶來不利影響。



去年曾計劃出售終告吹



香港怡東酒店於1973年開業，至今已有45年歷史。文華東方國際曾於去年6月宣佈，正檢討怡東酒店長期戰略選擇，並測試出售該項業務的市場反應，當時一度成為城中熱話，市場估值高達250億至300億元。惟其後因沒有標書能夠完全符合期望或交易要求，集團於9月宣佈流標，出售告吹。



