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IMF降全球增長預測

2018-10-10 列印
　　國際貨幣基金組織（IMF）下調今明兩年全球經濟增長預測，為2016年來首次，把2018至2019年全球增速下調0.2百分點至3.7%。2018年中國增長預測維持6.6%不變，2019年則下調2個百分點至6.2%。今美國增長預測維持不變，明則因貿易戰因素，由2.7%降至2.5%。

　　至於歐洲地區今年增長由2.2%下降至2%；日本則由1%升至1.1%；因阿根廷、巴西前景疲弱，新興市場經濟增長預測大幅下調。報告指，調低預測反映一系列因素的綜合影響，貿易政策緊張和徵收進口關稅對商業造成影響，包括美國和中國互相加徵關稅，歐羅區國家；日本和英國表現較弱。

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