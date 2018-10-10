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港股六連跌15個月新低

2018-10-10 列印
　　港股十月開局以來連跌多日，昨日一度升逾百點後無力再上，收市連跌6個交易日，跌29點報26172點，創15個月收市新低。「股王」騰訊（700）繼續尋底，其股價由今年1月底高位476.6元大瀉38.4%，昨日收市價為293.8元，市值蒸發約1.7萬億元。

　　分析指投資者擔心騰訊遊戲業務的前景，加上美股中科技股繼續低挫，料騰訊短期內仍有沽壓。騰訊外圍表現同樣疲弱，其於德國法蘭克福預託證券交易一度見32.25歐羅，折合約289港元，較本港收市價低約1.63%。騰訊連續第21個交易日回購股份，昨日回購13.1萬股，涉資近3890萬元。恒指微跌收市，但國企指數收報10420點微升27點，上證指數收報2721點，升0.2%。

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