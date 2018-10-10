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睿見教育3.2億奪順德校舍用地

2018-10-10 列印
　　睿見教育（6068）昨天宣佈，通過旗下綜合聯屬公司廣東光正，以2.76億元人民幣（約3.17億港元），投得廣東省佛山市順德區一塊佔地總面積約9.88萬平方米地皮，該幅地皮使用年期為50年，擬用作建立一所寄宿制學校之用。

　　公告指出，該公司擬使用內部資源支付收購地皮代價，當中50%將於土地轉讓合約日期計的30日內由公司支付，餘下的50%則會在三個月內支付。至於該寄宿學校，該公司預期將為其配備小學、初中及高中部，總容量不少於4440名學生，惟須待取得相關政府批文後方可作實。睿見教育昨日收報3.57元，跌1.1%。

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