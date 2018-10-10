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黃金周支付寶境外交易增逾兩倍

2018-10-10 列印
　　螞蟻金服旗下支付寶昨天公佈，於十‧一黃金周期間，內地遊客於境外使用支付寶的交易宗數為去年的2.2倍，人均消費按年增長三成，由1534元（人民幣，下同）增至1979元 ，人均消費最高的國家為丹麥，達8764元，其次是法國和意大利。過去一年不少的歐洲國家商戶都增設支付寶交易功能，帶動歐洲部份地區支付寶交易數量大幅增長，瑞士今年黃金周支付寶交易宗數更是去年的27倍。

　　按交易宗數計，香港的交易宗數按年增2.5倍，是繼2017年之後，再次領先全球，成為境外交易宗數最多的地區；人均消費為1709元，是去年同期的1.4倍。其中香港國際機場的交易宗數為去年的3倍；旺角的交易宗數為去年的5.3倍；上水的交易宗數更是去年的14.8倍。

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