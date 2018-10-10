﻿中環IFC外望——庫克現身上海 用Apple Watch搭船

正當中美貿易戰打得如火如荼，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook，見圖）突然喺上海出現，仲親身示範用Apple Watch喺渡輪碼頭過閘機坐船，然後去蘋果專門店視察。早前有內地網民揚言要抵制蘋果iPhone，作為貿易戰嘅反制手段。但係庫克喺上海「自由行」仲接受埋內地傳媒採訪，似乎蘋果公司生意照做，無受中美貿易戰影響。



噚日朝早，庫克喺上海楊家渡渡口坐渡輪過黃浦江，前往蘋果喺南京東路嘅專門店考察。喺碼頭過閘機嘅時候，庫克梗係順便宣傳自家產品，用Apple Watch畀船費。事關Apple Pay支援上海公共交通支付系統，無論坐船、坐巴士以及大部份的士，都可以用Apple Pay畀錢。庫克仲話，上海公共交通乘客眾多，用Apple Watch或iPhone畀錢好方便。



庫克喺渡輪上面，仲同攝影師陳曼交流，研究點樣用iPhone影相先至最靚。佢晏晝就仲出席一個用iPhone影相的攝影師嘅作品展O添。



證監會改標誌 化身「獵鷹」嚴打



證監會近期頻頻出招嚴打「老千股」以及莊家證券行，一洗以往被動作風，噚日宣佈連標誌都要更改，要變身為「獵鷹」，可見證監會求變決心很大。



證監會原本的標誌外型四四方方，很符合一貫給人「揸正嚟做」同「四平八穩」印象。至於新標誌則是一隻展翅飛翔，並正向下抓向獵物的獵鷹，像寓意要打擊市場違規行為。證監連標誌都咁進取，一眾市場違規者及莊家，真係要醒醒定定！



證監會行政總裁歐達禮表示，香港證券市場變得更大、更複雜、和外界的連繫亦更緊密。因此，證監會必須時刻警覺，及早介入調查並且果斷執法。新標誌設計取材自經常盤旋在香港上空的飛鷹，以反映證監會在識別潛在威脅、打擊違規活動以及確保市場公平廉潔的決心。



高瞻