﻿恒指ADR失守兩萬六 債息破頂 杜指大瀉831點

美國10年期國債息率曾見3.227厘，再創七年新高後，最新報3.218厘；兩年期國債息率曾升至2.906厘，創2008年金融海嘯後新高，最新報2.889厘。
受杜指大跌影響，港股夜期及ADR亦大幅下挫，齊齊失守26000點。截至凌晨零時，恒指夜期跌324點，報25841點，較恒指日間收市低水352點。ADR則報25878點，較恒指收市大跌314點。
兩年債息見10年高
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25598點，跌831點；納斯達克指數報2422點，跌315點；標普500指數報2785點，跌94點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見67.84港元，較香港收市價跌0.26港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見278港元，較香港收市價跌8.40港元；港股ADR折合恒指報25720點，跌473點。
騰訊在美跌破280元
港股方面，恒指六連挫後反彈，早段一度大漲326點，但在中美貿易戰不斷升溫下，內地股市反覆受壓，拖累恒指午後升幅收窄，恒指收報26193點，微升20點。騰訊（700）連續九個交易日下跌，昨日再挫2.5%，失守290元關，創史上最長跌浪。
美國總統特朗普再威脅北京，若中國採取報復措施，美國將對另外2670億美元中國進口商品加徵關稅。另外，美國盤算將中國列為匯率操縱國，市場擔憂美國或藉此向中國貨品提高關稅稅率，恐怕再度打擊中國經濟。
消息令A股反覆走軟，其中滬指僅微升4點，以2700關樓上收市。恒指早段曾漲326點，其後隨A股步伐升幅收窄，惟只能守住26000點關，收報26193點，微升20點；國指收報10442點，升22點，大市成交862億元。
特首林鄭月娥於《施政報告》中提出多項房屋政策，包括提高公營房屋比例、「明日大嶼願景」填海計劃、新增土地的公營房屋興建比例將佔七成等。
本地地產股普遍下滑，新世界（017）收跌2.66%，報10.24元；恒地（012）收跌1.8%，報38.2元，創52周新低；新地（016）收跌1%，報108.4元。