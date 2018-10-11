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﻿恒指ADR失守兩萬六 債息破頂 杜指大瀉831點

2018-10-11 列印
■美國債息抽升，杜指早段曾跌431點，失守26000點水平。
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        美國債息抽升，投資者擔心加息壓力持續，加上通脹有升溫跡象，以及國際貨幣基金組織（IMF）警告投資者低估風險，杜指早段曾跌431點，低見25999點，失守26000點水平，創六月以來最大盤中跌幅。納指則曾跌185點，報7552點。

        美國10年期國債息率曾見3.227厘，再創七年新高後，最新報3.218厘；兩年期國債息率曾升至2.906厘，創2008年金融海嘯後新高，最新報2.889厘。

  受杜指大跌影響，港股夜期及ADR亦大幅下挫，齊齊失守26000點。截至凌晨零時，恒指夜期跌324點，報25841點，較恒指日間收市低水352點。ADR則報25878點，較恒指收市大跌314點。

兩年債息見10年高

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25598點，跌831點；納斯達克指數報2422點，跌315點；標普500指數報2785點，跌94點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見67.84港元，較香港收市價跌0.26港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見278港元，較香港收市價跌8.40港元；港股ADR折合恒指報25720點，跌473點。

騰訊在美跌破280元

  港股方面，恒指六連挫後反彈，早段一度大漲326點，但在中美貿易戰不斷升溫下，內地股市反覆受壓，拖累恒指午後升幅收窄，恒指收報26193點，微升20點。騰訊（700）連續九個交易日下跌，昨日再挫2.5%，失守290元關，創史上最長跌浪。

  美國總統特朗普再威脅北京，若中國採取報復措施，美國將對另外2670億美元中國進口商品加徵關稅。另外，美國盤算將中國列為匯率操縱國，市場擔憂美國或藉此向中國貨品提高關稅稅率，恐怕再度打擊中國經濟。

　　消息令A股反覆走軟，其中滬指僅微升4點，以2700關樓上收市。恒指早段曾漲326點，其後隨A股步伐升幅收窄，惟只能守住26000點關，收報26193點，微升20點；國指收報10442點，升22點，大市成交862億元。

　　特首林鄭月娥於《施政報告》中提出多項房屋政策，包括提高公營房屋比例、「明日大嶼願景」填海計劃、新增土地的公營房屋興建比例將佔七成等。

  本地地產股普遍下滑，新世界（017）收跌2.66%，報10.24元；恒地（012）收跌1.8%，報38.2元，創52周新低；新地（016）收跌1%，報108.4元。
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