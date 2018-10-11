  • 2018年10月11日 星期四
  • 25º
  • 69%
熱門： 施政報告流感針馬凱曼谷廣東話學中文

日報新聞 > 財經

﻿人民幣受壓 再穿6.93

2018-10-11 列印
　　隔夜離岸人民幣拆息（CNH）昨日回落至三厘以下，離岸流動性緊張情況緩和，離岸人民幣兌美元於傍晚後再跌穿6.93水平。人民幣貶值壓力未除，傳內地開始收緊資本管制，再次暫停審批及格境內有限合夥人（QDLP），阻止資金流出。

　　外電引述消息人士指，內地監管部門已向資產管理公司暗示，短期內QDLP資格和額度的審批進程將暫停。QDLP允許海外基金，向內地投資者募集人民幣資金，並投資海外市場。相信為免大量資本外流令人民幣增添壓力而叫停審批。

　　離岸人民幣拆息昨日全線回落，隔夜拆息報2.98厘，較上日大幅回落逾兩厘；其餘一周至一個月拆息，皆由前日七厘以上回落至五厘水平。離岸人民幣於傍晚再跌穿6.93水平，低見6.9346。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd