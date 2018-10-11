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領展傳獲黑石洽購逾十商場

2018-10-11 列印
　　領展（823）上月公佈擬就旗下資產組合進行評估，或涉及潛在資產出售或收購。昨天傳媒引述市場消息指出，領展旗下逾十個商場獲基金黑石集團（Blackstone）積極洽購，或在短期內落實交易，市場估值逾百億元。領展回覆本報查詢時表示，不評論市場傳聞。消息刺激領展股價昨開市即彈2%，收市報72.4元、升2.55%，成交額5.61億元。

　　據傳媒報道，領展或出售的十個商場，包括鴨脷洲利東邨商場、橫頭磡邨宏暉中心、屯門山景邨商場及沙田秦石邨商場等，估值逾100億元。

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