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朗豪坊人流錄單位數增長

2018-10-11 列印
　　「十‧一」黃金周剛過去，冠君產業信託（2778）行政總裁王家琦昨表示，旗下旺角朗豪坊的人流有單位數增長，部份租戶銷售有雙位數增長，而人民幣貶值未有為零售業帶來影響，高鐵開通亦帶動更多內地遊客訪港。

　　王家琦又稱，朗豪坊寫字樓出租率達100%，已經有大客戶計劃租用辦公室，冀明年租金收入有穩定增長。而中環花園道3號的出租率接近99%，每呎租金 由2個月前的130元，目前上升至約140元。她解釋，主要是由於中環區內寫字樓供應有限，加上個別商厦如和記大厦重建，租户需要遷至其他寫字樓，故推高了租金。

　　此外，花園道3號的共享工作空間佔整體面積比例5%至6%，共享工作空間有助初創公司進駐中環，希望初創企業的業務規模擴大後，日後會選擇租用旗下的寫字樓。

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