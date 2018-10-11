證監勢打擊邪惡集團 明年料提60宗起訴

證監繼續打老虎。繼日前重申對「人頭戶」零容忍之後，證監會法規執行部執行董事魏建新昨天再指出，已組成跨部門小組ICE，聯同廉政公署及警方，利用數據分析技術及加倍人手，打擊高度有組織的邪惡集團操控市場行為。魏建新更表明︰「侵犯市場的人，將不會有安落日子過」。更預計證監調查的個案中，於明年上半年內，將針對60個單位或個人提出司法程序。



魏建新昨天出席泛亞監管峰會時指出，公司詐騙仍是本港聲譽的最大威脅，而證監會近年的執法手法已明顯改變，除了傳統手法，更設立橫跨三個部門的行動小組，分別是中介機構部、企業融資部及法規執行部，簡稱ICE，由行政總裁歐達禮帶領，專責調查更為犴詐的個案。



魏建新續說，藉此「非傳統」手法，證監會在過去12個月，動員了700位跨部門員工，針對200間企業或居所，進行了20次搜查行動，帶走了4000件證物，包括大量的手機、電腦及其他電子器材。在最近的行動中，總共動用170位證監會人員連同15位警方人員，搜查了27個處所。魏建新形容，這些行動高度複雜，故需要周詳計劃及仔細執行，而行動規模及牽涉的人力資源，更是證監會有史以來之最。



牽涉資源為證監會有史之最



去年同一場合，魏建新首次提及已盯上邪惡集團（nefarious groups），並指將啟動史上最大規模的調查。他表示，此類邪惡集團由高度有組織的人士組成，包括上市公司、持牌經紀、財仔、金融服務顧問以及配股承銷商，透過隱藏持股、借「人頭戶」讓第三者操控戶口、股價大折讓交易等手法，操控市場。



此外，保薦人的質素亦受到證監會關注。魏建新透露，年內進行了30宗有關保薦人涉嫌違規的調查，當中牽涉28間保薦人投行及39個上市申請，又向9間保薦人投行及4個負責人作出紀律處分，並直言保薦人的表現「有負所望」，及有很大進步空間。



