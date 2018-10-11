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傳中國擬增系統重要性金融機構

2018-10-11 列印
　　中央為防範金融出現系統風險，擬擴大「大得不能倒」企業名單，目的是「抓大放小」，對大型機構要「特別盯緊一些」。外電引述知情人士透露，中國將擴大系統重要性金融機構的數量。隨著，反映中國決策層面對內地債務規模空前膨脹，決定加強監管，以防範出現系統性風險。

　　知情人士表示，內地制定了完善系統重要性金融機構監管指導意見，首批至少50間銀行、保險和證券公司，或將被納入系統重要性金融機構（SIFI）的評估。針對潛在可能歸類為SIFI的機構，監管當局擬提出特別的監管要求，以增強其持續經營能力。

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