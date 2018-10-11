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政府批准ILS 保險業表歡迎

2018-10-11 列印
　　《施政報告》提出促進保險業務的新措施，包括研究修例容許在港成立專為發行保險相連證券的特殊目的公司，以及提供稅務減免，促進海事保險及承保專項保險業務在港發展，保監局及業界對此均表歡迎。

　　保監局發言人表示，若能以特殊目的公司的形式發行保險相連證券（ILS），保險公司便可利用它作為風險管理工具，將風險轉移至證券市場，藉此擴大其風險承受能力，長遠有助促進保險業發展。該局會與政府積極研究修改相關法例，容許這類新證券在港推出。發言人又指，提供稅務優惠促進海事保險發展，則有助強化香港作為一帶一路項目的風險管理中心及區域保險樞紐的地位。

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