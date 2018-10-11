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中環IFC外望——港上市公司捐款 恒大50億續稱霸

2018-10-11 列印
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　　正所謂「能力愈大，責任愈大」，作為香港嘅上市公司，自然就要盡吓社會責任，捐錢幫助弱勢社群。企業慈善捐款基金會噚日公佈《香港上市公司捐款榜》，中國恒大（3333）連續兩年蟬聯榜首，舊年捐款高達50億元，比起2016年嘅17.98億元，大增近1.8倍，主要用喺扶貧、教育、環保等方面。緊隨其後嘅分別係滙控（005）、騰訊（700）、碧桂園（2007）同中石油（857）。

　　喺舊年香港1826間主板上市公司中，有959間參與捐款，合計捐款162.91億元，按年增加27.62%。報告亦顯示，舊年香港主板上市公司平均捐款係892萬元，按年升18.93%；公司平均捐款與同平均利潤比重逐年上升，反映大部份主板上市公司，對慈善事業愈嚟愈關注。

　　企業慈善捐款基金會創辦人葉建剛話，美國企業平均捐款金額佔稅前利潤0.8%，但係香港企業就得0.45%，仍然有好大進步空間。佢希望未來有更多公司加入公益事業，壯大捐款總額喎。

支付寶安全危機 蘋果用戶遭盜刷

　　最近有一些內地蘋果手機用戶指，Apple ID帳戶遭盜用。由於綁定支付工具支付寶，加上開啟免密碼支付功能，遭人盜用並消費招致金錢損失，「中招」人數料超過700人。支付寶在微博發佈安全提示，又指多次聯絡蘋果公司，要求盡快確定被盜原因，提升安全防範水平，徹底解決用戶權益損失問題；蘋果公司稱正在積極解決。

　　支付寶表示，近期監測到部份蘋果用戶ID被盜取，相關ID綁定的支付工具出現金錢損失，又指除了支付寶，如果ID綁定微信支付或信用卡，都可能有金錢損失風險。由於用戶的支付寶使用免密碼支付功能，所以不少人均是支付寶出現「被過數」情況後，收到支付寶提示通知才發現。

　　內媒報道，有用戶ID被盜取後，遭用來增值、買遊戲裝備及武器等，都是通過支付寶付款，少則損失幾百元人民幣，有人甚至損失逾萬元人民幣。

高瞻

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