﻿特朗普批儲局加息「瘋狂」 環球爆十月股災 杜指續瀉545點

昨日發生十月環球小股災，主要由美股杜指周三大跌800多點引發。不過，作為「始作俑者」的杜指，由於當地通漲數據溫和，昨晚開市略見企穩，並且一度微升數十點，投資者鬆一口氣，但及後杜指再轉跌，截至昨晚十一時許曾跌約370點。



港股在美國的預託證券普遍向上，滙豐控股（005）預託證券早段見66元，較香港收市升0.6%；騰訊（700）預託證券早段見276元，較香港收市大升3.4%。



騰訊在美回升近10元



今晨四時杜瓊斯工業平均指數收報25052點，跌545點；納斯達克指數收報7329點，跌92點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.63港元，較香港收市價跌0.42港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見276.53港元，較香港收市價升9.53港元。



在小股災首當其衝的亞洲股市，昨天全線「見紅」，而歐洲股市中段亦偏軟。美國國債息率扯高，令股市避險情緒升溫，亞洲股市全線下挫，港股恒生指數昨天最多曾跌超過1000點，爆發十月小股災，收市仍大跌926點；港股總市值昨天跌破30萬億元大關，單日蒸發約1.23萬億元。



日本日經指數曾跌過千點，收市報22590點，跌915點，相當於3.9%的跌幅。台灣加權指數跌穿一萬點大關，收市報9806點，相當於6.3%跌幅，創下單日下跌紀錄。由於台股跌勢顯著，市場盛傳台灣財政部旗下的國安基金召開委員會，討論環球跌市情況。



歐洲股市亦向下，但跌勢不如亞洲股市猛烈。英國富時指數以及法國CAC指數中段均跌超過1%，德國DAX指數則跌0.8%。



回應美股急跌，特朗普周三出席一個造勢集會前，指責聯儲局的貨幣政策太緊，認為聯儲局已經變得「瘋狂」、「正在犯下錯誤」，他個人非常不同意聯儲局目前的加息決定。不過，特朗普同時又提到，今次美股急跌是等待已久的調整。



聯儲局今年以來三度加息，並預期年內仍有一次加息機會。特朗普過往亦多次開腔，公開表達對於聯儲局決定加息的不滿，重申自己支持低利率。譬如聯儲局最近在九月宣佈加息四分之一厘，當時特朗普已經公開表示「對此不高興」，他又稱「對聯儲局似乎喜歡加息，感到憂慮」。