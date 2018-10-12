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﻿美債息飆升成市場隱患

2018-10-12 列印
　　近期美國十年期國債孳息率持續上升，周二更一度升至3.26厘，創七年新高，連30年期的長債孳息率都升至四年高位，市場部份資金有流出股市並轉投債市的跡象，而十年債拍賣反應差，令市場憂慮息口再升。新債王岡拉克唱淡美股及美債，更拖累美股的表現；近期已有不少投資界名人認為美債孳息持續飆升，是金融市場的主要隱患之一。

　　周三晚美股三大指數急挫，部份資金流入債市，十年期及三十年期美債孳息率已由日前高位回落，惟曇花一現，孳息率又輕微走上。

　　美國股市周三暴跌，不過國債也遭到拋售，股市及債價一同向下是金融市場罕見，不少分析認為股債齊向下，表示投資者或已經無容身之所。岡拉克早前就指出，30年期美債孳息率創多年新高，顯示債息或持續向上，並警告股市投資者要做好準備 。
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