﻿美匯偏軟人幣回勇 彈400點子收復6.9關

內地股市重挫，匯市亦波動，離岸人民幣（CNH）昨日曾跌穿6.94水平，跌至近兩個月低位。不過，隨著美匯指數反覆回軟，離岸人民幣於傍晚起轉強，從日內低位反彈逾400點子，收復6.9關口。



離岸人民幣昨日早段跌穿6.94水平，兌美元低見6.9431。不過，美匯指數於傍晚突然回落，曾跌穿95水平，帶動離岸人民幣相應轉強，接連收復6.93、6.92、6.91及6.9關口，最強曾見6.8927。截至晚上約10時半，離岸人民幣報6.8945，較上日回升298點子。



料難穿八月低位



有中資行交易員表示，與股市比較，匯市表現相對平靜，市場未有一面倒看人民幣跌穿7算水平。該交易員又稱，離岸人民幣兌美元在8月的低位6.947，仍然是市場關鍵的心理關口，相信短期不容易跌穿8月的低位。



另外，華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，人民幣兌一籃子貨幣表現較弱，CFETS人民幣滙率指數昨日跌至92.35，短期需要留意指數會否跌穿92水平，意味人民幣表現弱過其他貨幣，若人民幣波動性上升，甚至影響市場穩定，人行有可能進行干預。相反，若美元進一步走強，人行或不介意人民幣隨大勢下試年內低位。



在岸人民幣（CNY）昨日收市跌74點子，收報6.9268，繼續創逾21個月新低。而人民銀行開出的中間價，則連跌第8日，報6.9098，為近19個月新低。



在離岸人民幣拆息方面，拆息繼續全面回落，1星期及2星期拆息跌穿5厘，分別報4.76厘及4.94厘；隔夜拆息則報2.72厘。李若凡表示，在國債完成發行後，離岸人民幣流動性「無之前咁緊」，但目前離岸流動性仍然談不上是寬鬆，仍然是較緊的狀態。