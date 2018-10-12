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﻿易綱：宏觀經濟見平穩

2018-10-12 列印
　　隨著中美貿易戰的戰線擴大，並且已波及中國經濟宏觀經濟，中國經濟未來走勢更受市場矚目。人民銀行行長易綱昨指出，目前中國宏觀經濟運行平穩，防範金融風險初見成效，年初預定的增長目標可以實現。

　　易綱於印尼出席世界銀行秋季年會期間接受財新訪問時指出，金融風險是防範化解重大風險攻堅戰的重中之重。目前，內地宏觀槓桿率穩住了，國有企業的槓桿率亦持續下降，這是重大變化。地方政府的負債可控，中國經濟在穩槓桿的同時，更實現經濟結構的持續優化，這些因素都說明，中國進入高質量發展階段。
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