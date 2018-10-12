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﻿中遠瞄準東南亞南美覓收購

2018-10-12 列印
　　中遠海運港口（1199）2016年完成重組，現今致力於改變其商業模式，冀望從簡單的財務投資者，轉身為真正的碼頭港口運行商，同時還將加快其全球化佈局的腳步，注重業務向上下游延伸。

　　該公司副主席兼董事總經理張為昨天表示，看好東南亞及南美區域的收購項目；未來將向物流地產領域拓展，目標三年後相關業務收入可佔公司總收益約5%。至於中美貿易戰，對該公司的影響輕微。

　　張為表示，重組前，該公司逾90%投資都在國內，現時應要及時「補課」，同時，隨著中美貿易戰的不斷加碼，該公司更要加重在替代區域的收購力度，目前全球已有十幾項目研究中，會優先考慮東南亞、南美及非洲國家項目。而香港港口有轉口功能，在貿易戰陰霾下或更顯優勢，因此亦是公司的重點考察區域。
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