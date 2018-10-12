﻿環球股災散戶重傷 股民：已蝕七成本金

環球股災殺到，港股急瀉散戶受累。本報記者昨日走訪部份證券行和銀行，不少股民撳着股票機，唉聲歎氣。有股民更直言，自己已蝕了七成本金，慘過08年金融海嘯時。也有股民幾個月前已沽清股票，現在考慮再入市撈底博反彈，惟認為股市跌勢未完，撈底時機未到。



在耀才證券九龍分行的一位股民告訴記者，她的「貨倉」有逾十隻股票，損失慘重，「原本有100萬，蝕了70萬，有甚麼辦法啊？現在比08年輸得更多！」她說自己暫時不會再買入股票撈底，亦無意賣出手頭股票止蝕，「贏輸都係咁了，如果再跌咪輸晒佢咯！」語氣盡顯無奈。



部份股民寧存定期



在南洋商業銀行的股票機前查看股價的一位股民則表示，自己早幾個月已經沽清股票，「蝕咗錢唔想玩了」，不過見今天（即昨日）股價大跌，所以看一看是否有撈底機會。」不過他看後都擰頭，「呢個位都唔適合買，仲會繼續跌」。他續說，現在人民幣及港元的息口都上升，寧願將資金擺去存定期更安全。



有逾二十年炒股經驗的伍先生直言昨日大市表現過於差，「成交量太少，說明大家都驚，不敢動」。他認為現時的經濟形勢較08年為差，再加上去年股市升得過高，「升得太高就會跌下來」。



股民普遍看淡後市



伍先生預計港股跌勢未完，短期支持位料在二萬四千五百點，「不過暫時應該唔會跌到咁低，現時位置應該會有少少反彈，我唔係咁睇淡……現在博一下反彈玩一下就可以，但仍未是真正值博的時候，要等形勢清晰了，才考慮買多點撈底。」他說，「股市的趨勢是向下走，明年的經濟環境會更差，不過股市就算差極都有得彈，唔使咁驚。」



