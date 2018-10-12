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﻿Tesla上海建首家海外車廠

2018-10-12 列印
　　外電引述知情人士報道，電動車商特斯拉（Tesla）以10億人民幣投得上海一幅地皮，將用作建設廠房，該車廠會是Tesla於美國以外首個的車廠。

　　Tesla是該幅上海地皮的唯一投標者，拍賣價約10億元人民幣，估計上海市政府最早或在本月宣佈Tesla中標，上海市政府及Tesla均未有對此作出評論。Tesla早於今年7月與上海市政府簽署協議，表示將會在當地開設廠房，預計每年可以製造50萬輛汽車。

　　另外，由於早前Tesla主席兼行政總裁馬斯克與美國證券交易委員會（SEC）達成和解協議，馬斯克須辭任主席，並在11月13日或之前委任另一人出任董事局主席。
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