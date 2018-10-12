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﻿華晨售合資公司股權予寶馬

2018-10-12 列印
　　華晨中國（1114）昨公佈，向德國寶馬汽車出售在華合資公司華晨寶馬汽車之25%股權，代價290億元人民幣，由現金支付，預期將不遲於2022年交割，並延長現行合資企業經營期限至2040年。交易完成後，寶馬在華晨寶馬的持股比例將由50%增至75%。華晨中國表示，所得款項淨額潛在用途包括但不限於特別股息。

　　華晨寶馬汽車自2003年起由華晨中國及寶馬集團成立，各佔50%股權。今年4月，中國政府宣佈放寬汽車業的外國擁有權限制，寶馬遂向華晨中國提出要求，以向瀋陽金杯汽車（華晨中國的間接全資附屬公司）收購華晨寶馬汽車25%的股權，使寶馬於華晨寶馬汽車持有的股權增加至絕大多數水平（即75％）。
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