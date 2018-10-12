﻿中環IFC外望——自己股票自己救 瑞年小股東維權

近期證監會頻頻出招，勒令一啲問題公司停牌，包括今年七月初已經停牌嘅瑞年國際（2010）。八月中瑞年主席兼行政總裁王福才失蹤，令到小股東人心惶惶。一批小股東噚日召開記者會，計劃召開特別股東大會通過多項議案，希望可以力挽狂瀾。近年唔少公司出事，長期停牌嘅公司更要面對除牌威脅，正所謂「自己股票自己救」，呢類小股東維權行動相信會陸續有嚟。



兩個小股東代表噚日舉行記者會，話已經集合咗33位小股東、合共持有超過兩億股股份，即係超過一成股權，有權要求召開特別股東大會（EGM）。小股東嘅訴求包括，公司要改組管理層及董事會，徹查帳目保存資產；新管理層公佈瑞年實際情況，扣除預留經營現金流後，爭取派股息唔少於每股0.5元；新管理層須按照證監指引工作，爭取公司早日復牌；如果發現原管理層涉及詐騙，要依法追究賠償同刑責。



協助瑞年小股東嘅立法會議員謝偉俊話，擔心喺中美貿易戰下，會有更多上市公司出問題，已經與證監會同財政司聯絡，希望加強中港兩地通報機制。



積金宜減股債比 吼防守基金抗跌市



今年環球股市波動，昨日港股跌近千點，相信不少打工仔擔心強積金回報「凍過水」。駿隆集團常務董事陳銳隆表示，本港強積金供款人一向較為被動，近期未見更改投資組合的成員明顯增加，也認為貿然轉換組合的作用不大，因強積金屬於長線投資。如要轉換投資組合，他建議可減低股債比例，並選擇防守性基金以作資金的避風港。



陳銳隆指出，港股佔強積金資產比例近四成，認為現時股市出現恐慌性拋售，難免對強積金回報造成影響，但相信中港經濟的基本面仍正面，料年底本港股票有望反彈，對年內強積金表現審慎樂觀。



康宏理財服務行政總裁冼健岷表示，中美貿易戰影響加劇的背景下，避險情緒升溫，市民首先要保持良好心理質素，不應抱「人轉我轉」的心態。強積金乃長線投資項目，投資期長，不應因短期市場波動急於改強積金投資指示。



高瞻