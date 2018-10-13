騰訊勁彈8% 恒指漲535點

傳中美領袖計劃下月底會面外，美國財政部官員亦指，找不到任何理據將中國列為貨幣操縱國，相信可稍為紓緩中美貿易爭拗而緊張的關係。
騰訊回補下跌裂口
恒指高開135點後逐步上揚，全日波幅548點，最多升569點，高見25835點，收報25801點，飆535點或2.12%，但全周累跌771點。國企指數亦彈206點或2.05%，收報10299點，成交金額1111億元。
騰訊音樂延遲上市，無阻騰訊反彈力度，集團連續23個交易日回購，股價連跌十個交易日呈技術「超賣」後反彈，大幅反彈8.01%，回補上日下跌裂口，收報288.4元，創三年以來最大單日升幅，並結束上市以來最長連跌紀錄，成交152.89億元，貢獻恒指177點升幅。
科技內房股齊飆升
科技股昨日反彈，舜宇光學（2382）上月出貨量標青，帶挈股價反彈，高見79.1元，收報78.95元，升10.73%，為表現最佳藍籌股；比亞迪電子（285）升7.48%，收報9.34元。
人民幣回升，帶挈重資產的內房股上升，融創（1918）漲9.86%，收報21.95元；恒大（3333）升6.48%，收報20.55元；碧桂園（2007）反彈6.02%，收報8.46元。
康證有限公司董事黃敏碩指，恒指於25800關有較強阻力，反彈力度一次比一次低，加上利淡消息繼續圍繞大場，相信走勢會反覆向下，或再下試25000點關。