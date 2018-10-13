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內地首三季貿易順差減28%

2018-10-13 列印
　　國家海關總署表示，首三季中國貨物貿易進出口總值22.28萬億元（人民幣，下同），按年增長9.9%。貿易順差1.44萬億元人民幣，比去年同期收窄28.3%。

  海關總署指出，外貿運行形勢總體平穩，穩中有進，雖然國際經濟貿易領域仍然存在不確定及不穩定因素，特別是中美貿易摩擦，對外貿構成一定困擾和衝擊，但產生影響總體可控。

強調貿戰影響受控

  前三季出口貨品值11.86萬億元，增長6.5%；進口有10.42萬億元，增長14.1%。進出口值逐季提升，第三季增速加快，對主要貿易夥伴進出口增長、部份「一帶一路」國家進出口增勢較好；機電產品、勞動密集型產品仍是出口主力。

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