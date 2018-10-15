﻿花旗料明年收入續增長 伍燕儀：銀行經營較困難

中美貿易戰短期未有結束的希望，息口又趨升，市場更見波動，花旗香港及澳門區行長伍燕儀估計，今年尾美國將再加息，屆時香港或不同步再跟隨加息八分一厘。她預告明年香港銀行業務經營環境將較困難，貸款增長只會持平，但有信心該行明年的收入續有增長，惟料增幅遜今年。



談及花旗香港的中期業務目標時，伍燕儀說，「銀行業務目標都係希望增長高過GDP」。她指香港為集團重點增長市場之一，是難得的地方，雖在多人眼中香港看似是一個已飽和的市場，但來自中國的財富及資本市場機會成為香港市場的一大增長動力，香港仍具潛力，且業務息差吸引。至於花旗的收入增長動力，乃來自多方面的業務新機遇，如大灣區項目、數碼化降低服務客戶的成本、私人銀行受惠區內的累積財富等。去年花旗香港區的收入增長遠超GDP，今年暫時情況不俗。



展望明年，她坦言「明年銀行業的經營環境一會困難些，因為市場波動比較嚴峻」，主要由於太多不明朗因素，中美貿易戰變為長期鬥爭；美國仍會加息，市場正關注美國的加息速度，以及中國經濟軟着陸，市場轉趨觀態態度。



料貿戰化長期鬥爭



九月尾香港銀行跟隨美國加息，上調最優惠利率（P）介乎八分一厘至四分一厘，她估計美國12月再加息的機會很大，屆時香港將跟隨美國再加息，但因本港流動資金仍然充裕，故加息幅度將為八分一厘，不過明年香港跟隨美國加息幅度將會較貼，花旗料美國明年將加息3次。對於目前市場出現三個P，她認為「整咁多個P，銀行無着數，會令到客好混淆」，相信此現象正反映各銀行的資金成本及資產負債表的結構。



隨著明年銀行業經營環境轉差，她料今年第四季至明年本港貸款增長將會持平，並相信明年首季銀行業面臨的挑戰頗大，因受同期高基數的影響。她對花旗來年業務的收入持續增長仍具信心，因業務平衡發展，但料明年收入增幅將遜今年。該行將致力於2020年前將後台也進行數碼化，以提升營運效率，未來毋須大增人手。