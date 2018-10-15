﻿唐家成周末功成身退 遺憾未及時挽留阿里

證監會主席唐家成出掌證監會，任期將在本周末屆滿。回顧在證監會的日子，唐家成指出較可惜的是未能及時落實「同股不同權」改革，最終阿里巴巴改赴美國上市。他說在證監會兩屆任期，完成了不少工作，包括全力打擊「老千股」以及創業板新股的「圍飛」活動，但企業股東是否有權成為非同權股東，仍要交由其繼任人雷添良與港交所商討。唐家成認為，即使容許個別企業股東取得額外投票權，需要設下較多限制，亦不希望太多有這類股東結構的公司出現。



他指在證監會的六年任期，已較上一任的方正幸運，因為方正要處理金融海嘯後遺症，以及解決雷曼迷債的難題。相比之下，最近幾年市場情況相對平穩。



市場普遍認為，唐家成任內最大的爭議事項，是應否容許非同權公司上市。證監會在幾年前對非同權採取較強硬的態度，甚至在2015年發出聲明，質疑港交所的非同權方案，最終港交所被逼收回建議。在兩大機構爭持不下期間，內地電商巨擘阿里巴巴在2014年9月已到美國上市。在今年2月，港交所再度提出同股不同權等上市改革方案，並在今年4月在證監會同意之下正式落實。



慶幸退任前完成改革



唐家成指出，當年本港的上市規則並不容許非同權公司上市，而修改規則要進行諮詢等各種程序，在阿里巴巴上市之前，並沒有足夠時間完成。他強調一直有聽取市場意見，並慶幸今年終於完成非同權等上市改革。



港交所原本計劃在今年7月發出諮詢文件，將非同權制度由只限個人股東擴大至企業股東也可以參與，但其後卻宣佈延遲諮詢。他表示，港交所與證監會仍然磋商有關細節。對於有意見指，不少獨角獸本身都有投資其他創科項目，如果香港不容許企業股東取得額外投票權，這些創科項目便可能到其他地方上市。唐家成認為，不希望任何公司收購了一個項目便可成為非同權企業股東，這類公司在市場不能太普遍，需要施加較多限制，只能在一個較狹窄的範圍，才可以讓企業股東有額外投票權。