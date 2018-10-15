﻿環球股災陰霾未散 恒指短線料續橫行

環球市況不穩，上周更出現小股災，雖然其後略見反彈，惟跌市陰霾未散，多項不明朗因素繼續籠罩市場，有分析認為，本周港股波動性仍大，料恒指短線會在25000點至26200點之間上落。港股美國預託證券（ADR）上周五收報25873點，預計恒指今日高市72點或0.28%。



主要藍籌股ADR表現各異，騰訊（700）ADR上周五收報296.72元，較港股收市價高2.88%；港交所（388）ADR上周五收報202.47元，較港股收市價高0.73%。「三桶油」偏軟，中石化（386）及中海油（883）ADR收市價均較港股收市價低約1%；中石油（857）ADR收市價較港股收市價低0.84%。



本周勢波動 宜作壁上觀



本周內地將公佈多項重要經濟數據，包括周二公佈9月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），周五公佈9月零售銷售數據、第三季GDP及固定資產投資；市場關注中美貿易戰及人民幣貶值對經濟構成下行壓力。另外，於本港時間周四凌晨二時，美聯儲將公佈9月貨幣政策會議紀要。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，目前市場變數多，短期市場主要關注中美情況，中國將公佈多項經濟數據，如果未符市場預期，將影響A股表現；另有消息指美國可能會將中國列為貨幣操縱國，若然屬實，市場氣氛會受影響。此外，耀才進行的調查顯示，有近半受訪散戶認為今年底恒指將徘徊25000至29000點，更有33%受訪散戶認為恒指將於25000點以下收市。



植耀輝預期，恒指短期會在25000點至26200點之間上落，港股本周「都幾Chok（波動）」，建議投資者傾向保守一點，持現金觀望，若手上仍有較多貨的，則繼續逢高減持。



國際貨幣基金組織總裁拉加德表示，近期人民幣貶值主要是受強美元影響，人民幣兌一籃子貨幣未有大幅貶值，支持中國向滙率靈活波動邁進。此外，她指貿易關係緊張及金融緊縮下，市場波動將增加，現時不是放鬆的時候，籲各國做好應對準備，建立貨幣及財政緩衝。