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﻿創聯力拓內地中產財管業

2018-10-15 列印
　　創聯教育金融（2371）近年積極收購金融業務，去年便收購一家內地保險代理公司，上月亦收購本港一家持有1、4、9號牌的資產管理公司。該公司首席財務官宋治強表示，留意到愈來愈多國內中產人士有資產配置的需要，而該公司的客戶群主要是公務員和專業人士，冀善用收集所得的大數據拓展金融業務，但相信未來3至5年教育業務仍是主要收入來源。

　　宋治強表示，近年市場對線上課程的接受程度愈來愈高，相信是行業發展的大方向。

　　宋治強指出，近兩年開始佈局金融業務，去年收購一內地保險代理公司，上月亦收購本港一家資產管理公司。
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