﻿中免夥澳博設澳門旗艦免稅店

中免集團將於澳博（880）上葡京開設澳門旗艦免稅店，澳門博彩昨日與中國免稅品（集團）宣佈，雙方已簽訂具約束力的合作備忘錄，將在澳門路氹的上葡京綜合度假村內開設中免集團的澳門旗艦免稅店。



該免稅店作為上葡京主要的商戶，位處購物中心一樓佔地約7500 平方米，將是中免集團首間開設於澳門的市內分店。中免集團是中國旅遊集團的子公司，在全中國擁有超過200家免稅店，以單一國家的零售點計算，為全球之冠，領導中國的免稅店市場。



澳博主席蘇樹輝表示，引入中免集團的澳門旗艦免稅店，將大力增強上葡京購物中心的規模和營銷優勢，吸引各類型的消費者，特別是熱愛時尚生活品味的人士。