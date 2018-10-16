﻿高盛吹淡風 最壞跌三成 滬指續尋底 再失2600關

就算中證監主席劉士余為A股打氣，認為A股目前距離春天已不遠，昨日滬深兩市仍「跌跌不休」，滬指再次跌穿2600點，收報2568點，跌1.49%，成交1051億元（人民幣，下同），深成指數收報7444點，跌1.51%，成交1335億元。但大行繼續吹淡風，高盛認為若在危機情況下，A股跌幅或會達30%。



中國證監會主席劉士余於周末出席私募基金、投資者代表座談會時稱︰「春天已經不遠了」。他還表示，部份意見可以吸收到政策中去。



證監挺A股迎「春天」



京東金融副總裁兼首席經濟學家沈建光認為，留意劉士余過往言論，例如「野蠻人、妖精、資本大鱷」等，都不是泛泛而談，而是有的放矢，最後付諸於實際行動。因此，他相信，「春天不遠」的說法，意味內地已有應對方案，一旦經濟或股市情況惡化，當局的政策力度肯定會加大。他認為，股市在目前水平大致可以喘定。



但外資投行繼續吹淡風，高盛認為A股在「熊市」情境下，大市還會再跌10%；若在危機情境下，跌幅甚至會達到30%。高盛報告假設危機的情形包括中國經濟增長放緩0.5個百分點、在岸人民幣兌美元貶值5%，美國國債孳息率再上揚140個點子。



環球波動 港股回吐356點



內地本周將公佈多項重要經濟數據，受中美貿易戰持續多個月影響，市場對內地經濟增長持觀望態度，加上環球市況波動，大市向下風險未散，悲觀情緒持續籠罩市場。恒指繼上個交易日急彈逾500點後回吐，收報25445點，下滑356點。



騰訊（700）連續24個交易日回購，惟股價回軟，收跌1.94%，報282.8元；滙控（005）跌1.97%，報64.75元，創17個月低位；中移動（941）收挫1.79%，報76.6元；三股合力拖低恒指125點。



人民銀行昨日正式將金融機構存款準備金率下調1個百分點，釋放增量資金7500億元人民幣，惟內銀股未能造好，建行（939）跌2.25%，收報6.07元；工行（1398）跌2.09%，收報5.16元。



中國金洋資產管理董事總經理郭家耀指，近日市況風高浪急，勸喻投資者「別亂來」，也不用急於撈底，盡量降低持股比例；至於持現金比例較高投資者，則可於跌市中作分段吸納。