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﻿美沙關係緊張 杜指跌89點

2018-10-16 列印
　　受美國與沙特阿拉伯關係緊張，以及美國零售銷售增長遜預期影響，美股未能延續上周五升勢，早段窄幅上落。美股杜指開市早段微跌約60點，見25280點附近。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25250點，跌89點；納斯達克指數收報7430點，跌66點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見65.59港元，較香港收市價升0.84港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見285.48港元，較香港收市價升2.68港元。

　　沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）失蹤案惹起全球關注，美國總統特朗普表示，曾與沙地國王薩勒曼通電話，並將派遣國務卿蓬佩奧跟進，市場人士指事件打擊投資氣氛。
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